Экс-игрок "Спартака" высказался об усилении "Зенита"

Эдуард Мор, ранее выступавший за "Спартак", дал оценку трансферной кампании "Зенита", обратив внимание на возможное влияние Игоря Дивеева и Джона Джона на игру команды.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению экс-игрока, оба новичка способны заметно усилить состав сине-бело-голубых.

- "Зенит" стал сильнее. Дивеев однозначно впишется в петербургскую команду и добавит хороший первый пас, чего ранее зенитовцам не хватало. Джон Джон - это креатив. Этот футболист может забивать и пасовать, соединяя линии атаки и защиты. Тоже хорошее усиление, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ".

Ранее "Зенит" оформил переход Игоря Дивеева из ЦСКА. Также в зимнее трансферное окно состав петербургского клуба пополнил Джон Джон, перешедший из бразильского "Ред Булл Брагантино".

"Зенит" в первой части чемпионата России набрал 39 очков и занимает вторую строчку в таблице. На первом месте с 40 очками располагается "Краснодар".

РПЛ возобновится для команды Сергея Семака 27 февраля матчем против "Балтики".

