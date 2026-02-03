Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Абаскаль отреагировал на слухи о возвращении России в международный футбол

Экс-наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о перспективах возвращения сборной России на международную арену на фоне заявлений президента ФИФА Джанни Инфантино.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее Инфантино допустил пересмотр ограничений в отношении российских команд. Абаскаль же поддержал идею возвращения России в международный футбол.

Надеюсь, как только будет дан зелёный свет, Россия снова сможет участвовать в европейских соревнованиях и чемпионате мира.
Российская спортивная культура - одна из лучших в мире. Спорт должен играть очень важную роль в создании позитивного влияния и положительных впечатлений, а не наоборот, - передаёт слова Абаскаля Metaratings.

Сборная России не участвует в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи. В течение 2025 года национальная сборная сыграла 10 матчей.

