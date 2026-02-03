Абаскаль отреагировал на слухи о возвращении России в международный футбол

Надеюсь, как только будет дан зелёный свет, Россия снова сможет участвовать в европейских соревнованиях и чемпионате мира.Российская спортивная культура - одна из лучших в мире. Спорт должен играть очень важную роль в создании позитивного влияния и положительных впечатлений, а не наоборот, - передаёт слова Абаскаля Metaratings.
Сборная России не участвует в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи. В течение 2025 года национальная сборная сыграла 10 матчей.