Деменко - о Сафонове: не каждый голкипер может этим похвастаться

Экс-футболист Максим Деменко поделился мнением о выступлениях голкипера Матвея Сафонова за "ПСЖ", отметив его уверенную игру и важную роль в результатах команды.
Фото: Getty Images
Поводом для комментария стал матч чемпионата Франции против "Страсбура", в котором российский вратарь вновь проявил себя, отразив пенальти и помог парижанам одержать выездную победу. Деменко подчеркнул, что ключевым фактором является доверие со стороны тренерского штаба.

- Важно, что тренерский штаб доверяет Матвею. У Сафонова есть внутренний момент по отбитию пенальти.
Не каждый голкипер может этим похвастаться.
Он чувствует моменты по игрокам. Тут дело не только в том, что он ловкий и прыгучий, - цитирует Деменко "Евро-футбол.Ру".

В текущем сезоне Сафонов отразил пять из семи пенальти во всех турнирах, включая серии послематчевых ударов. Этот показатель является лучшим среди голкиперов клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

Сафонов в этом сезоне выходил на поле в шести поединках "ПСЖ", в которых пропустил четыре мяча.

