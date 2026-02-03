Деменко - о Сафонове: не каждый голкипер может этим похвастаться

- Важно, что тренерский штаб доверяет Матвею. У Сафонова есть внутренний момент по отбитию пенальти.
Не каждый голкипер может этим похвастаться.Он чувствует моменты по игрокам. Тут дело не только в том, что он ловкий и прыгучий, - цитирует Деменко "Евро-футбол.Ру".
В текущем сезоне Сафонов отразил пять из семи пенальти во всех турнирах, включая серии послематчевых ударов. Этот показатель является лучшим среди голкиперов клубов из топ-5 европейских чемпионатов.
Сафонов в этом сезоне выходил на поле в шести поединках "ПСЖ", в которых пропустил четыре мяча.