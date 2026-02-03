Деменко - о Сафонове: не каждый голкипер может этим похвастаться

Экс-футболист Максим Деменко поделился мнением о выступлениях голкипера Матвея Сафонова за "ПСЖ", отметив его уверенную игру и важную роль в результатах команды.

Фото: Getty Images





- Важно, что тренерский штаб доверяет Матвею. У Сафонова есть внутренний момент по отбитию пенальти. Не каждый голкипер может этим похвастаться. Он чувствует моменты по игрокам. Тут дело не только в том, что он ловкий и прыгучий, - цитирует Деменко



В текущем сезоне Сафонов отразил пять из семи пенальти во всех турнирах, включая серии послематчевых ударов. Этот показатель является лучшим среди голкиперов клубов из топ-5 европейских чемпионатов.



