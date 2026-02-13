Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Игрок "Ростова" объяснил, почему у Карпина не получилось в "Динамо"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался о работе экс-тренера его команды Валерия Карпина в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Байрамяна, Карпин мог бы добиться результата в столичной команде, если бы ему дали больше времени.

"Я не был на его месте. Тяжело работать в сборной и в такой команде, которая постоянно хочет быть наверху.

Если бы Валерию Георгиевичу дали время, то он бы добился результата. Но "Динамо" хочет побед здесь и сейчас.
Из-за стечения обстоятельств у него не получилось", — приводит слова Байрамяна "РБ Спорт".

Валерий Карпин работал в "Ростове" с 2017 по 2025 год с перерывом в 2021-м. Специалист был назначен на пост главного тренера "Динамо" летом 2025 года. Карпин подписал контракт с клубом до 2028 года, однако объявил об отставке 17 ноября. Он объяснил свое решение необходимостью уделять больше времени работе в сборной России.

"Динамо" на данный момент возглавляет Ролан Гусев, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Карпина.

