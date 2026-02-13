Игрок "Ростова" объяснил, почему у Карпина не получилось в "Динамо"

"Я не был на его месте. Тяжело работать в сборной и в такой команде, которая постоянно хочет быть наверху.
Если бы Валерию Георгиевичу дали время, то он бы добился результата. Но "Динамо" хочет побед здесь и сейчас.Из-за стечения обстоятельств у него не получилось", — приводит слова Байрамяна "РБ Спорт".
Валерий Карпин работал в "Ростове" с 2017 по 2025 год с перерывом в 2021-м. Специалист был назначен на пост главного тренера "Динамо" летом 2025 года. Карпин подписал контракт с клубом до 2028 года, однако объявил об отставке 17 ноября. Он объяснил свое решение необходимостью уделять больше времени работе в сборной России.
"Динамо" на данный момент возглавляет Ролан Гусев, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Карпина.