ЦСКА увеличит предложение по бразильскому форварду до € 14 млн – источник

Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети. По информации источника, бразильский клуб отклонил предложение ЦСКА о трансфере Эрика Пульги.
Изначально московская команда предлагала за покупку игрока 10 миллионов евро в виде фиксированной суммы и ещё 2 миллиона бонусами. Теперь армейцы увеличат предложение до 14 миллионов евро, где 12 миллионов предлагают в качестве фиксированной суммы и 2 миллиона евро – в качестве бонусов.
Пульга выступает за бразильскую команду с 2025 года. За время в составе команды 25-летний футболист вышел на поле в 55 встречах, в которых записал на свой счет 9 забитых мячей и отдал 8 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца 2029 года. интернет-портал Transfermarkt оценивает трансефрную стоимость игрока в 11 миллионов евро.
