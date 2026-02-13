Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

ЦСКА увеличит предложение по бразильскому форварду до € 14 млн – источник

ЦСКА готовит новое предложение по трансферу крайнего нападающего "Баии" Эрика Пульги.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети. По информации источника, бразильский клуб отклонил предложение ЦСКА о трансфере Эрика Пульги.

Изначально московская команда предлагала за покупку игрока 10 миллионов евро в виде фиксированной суммы и ещё 2 миллиона бонусами. Теперь армейцы увеличат предложение до 14 миллионов евро, где 12 миллионов предлагают в качестве фиксированной суммы и 2 миллиона евро – в качестве бонусов.

Пульга выступает за бразильскую команду с 2025 года. За время в составе команды 25-летний футболист вышел на поле в 55 встречах, в которых записал на свой счет 9 забитых мячей и отдал 8 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца 2029 года. интернет-портал Transfermarkt оценивает трансефрную стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится