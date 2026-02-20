Матчи Скрыть

Экс-игрок "Спартака" Морозов оценил высказывание Орлова о Санкт-Петербурге

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Геннадий Морозов прокомментировал слова спортивного комментатора и болельщика "Зенита" Геннадия Орлова о Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее Геннадий Сергеевич назвал Питер "родиной отечественного футбола". По мнению Морозова, это утверждение далеко от правды.

"Орлов глубоко ошибается. Наверное, говорит просто за свой город, либо уже к старости близок. Я его знаю очень давно, много с ним общался, это порядочный человек, но сейчас он несет ерунду.

Бред у него пошел. В Москве есть ЦСКА, "Спартак", "Динамо". "Зенит" знать не знали раньше", — передает слова Морозова "Советский спорт".

"Зенит" по одному разу выиграл Кубок, чемпионат и Кубок сезона СССР — в 1944, 1984 и 1985 годах соответственно. Основные достижения команды приходятся на "российскую" эпоху в истории команды, когда сине-бело-голубые завоевали 10 чемпионских титулов, 5 Кубков России, 9 Суперкубков страны, Кубок Премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

