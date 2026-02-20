Экс-игрок "Спартака" Морозов оценил высказывание Орлова о Санкт-Петербурге

Фото: ФК "Зенит"

Ранее Геннадий Сергеевич назвал Питер "родиной отечественного футбола". По мнению Морозова, это утверждение далеко от правды."Орлов глубоко ошибается. Наверное, говорит просто за свой город, либо уже к старости близок. Я его знаю очень давно, много с ним общался, это порядочный человек, но сейчас он несет ерунду."Зенит" по одному разу выиграл Кубок, чемпионат и Кубок сезона СССР — в 1944, 1984 и 1985 годах соответственно. Основные достижения команды приходятся на "российскую" эпоху в истории команды, когда сине-бело-голубые завоевали 10 чемпионских титулов, 5 Кубков России, 9 Суперкубков страны, Кубок Премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.