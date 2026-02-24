Матчи Скрыть

Тренер "Зенита" рассказал, как общается с новичками Джоном и Дураном

Тренер "Зенита" по физподготовке Иван Карминати рассказал об общеннии с новичками команды Джоном Джоном и Джоном Дураном.
Фото: ФК "Зенит"
Карминати рассказал, что легко нашел общий язык с новыми игроками.

"С Джоном Джоном общаемся, можно сказать, на португало-итало-испанском. Что касается Джона Дурана, он хорошо знает английский.
Вообще же, когда приезжает новый игрок, он поначалу выполняет много индивидуальной работы. А значит, в этот период немало времени проводишь именно с ним. Это позволяет найти общий язык и контакт", – приводит слова Карминати "Матч ТВ".

"Зенит" усилился колумбийским и бразильским нападающими в текущее зимнее трансферное окно. Джон Дуран перешел в санкт-петербургский клуб из "Аль-Насра" до конца текущего сезона. Джон Джон подписал трудовое соглашение с сине-бело-голубыми до лета 2029 года.

"Зенит" завершил первую часть сезона на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками, уступая лидирующему "Краснодару" одно очко.

