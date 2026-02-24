Пейчинович предложил сборной России провести товарищеский матч с Сербией

"Если сборной России не с кем играть, РФС всегда может обратиться к Сербии.В Москве или в Белграде на матче наших команд будет аншлаг. Можно сыграть летом или в другое удобное время. Для обеих команд это будет серьезная проверка", — приводит слова Пейчиновича Metaratings.
Национальные команды России и Сербии уже проводили товарищеский матч весной 2024 года. Эта встреча завершилась победой сборной России со счетом 4:0.
В 2025 году команда Валерия Карпина провела десять контрольных матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью. Национальная команда и российские футбольные клубные принимают участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА в связи с отстранением с февраля 2022 года.