Пейчинович предложил сборной России провести товарищеский матч с Сербией

Бывший защитник сборной Сербии Неманья Пейчинович поделился мнением об отсутствии соперников для национальной команды России.
Фото: РИА Новости
Пейчинович предложил провести матч между сборными России и Сербии.

"Если сборной России не с кем играть, РФС всегда может обратиться к Сербии.
В Москве или в Белграде на матче наших команд будет аншлаг. Можно сыграть летом или в другое удобное время. Для обеих команд это будет серьезная проверка", — приводит слова Пейчиновича Metaratings.

Национальные команды России и Сербии уже проводили товарищеский матч весной 2024 года. Эта встреча завершилась победой сборной России со счетом 4:0.

В 2025 году команда Валерия Карпина провела десять контрольных матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью. Национальная команда и российские футбольные клубные принимают участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА в связи с отстранением с февраля 2022 года.

