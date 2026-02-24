Матчи Скрыть

Гендиректор "Динамо" Мх ответил, доволен ли трансферной работой клуба

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов поделился мнением о работе клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Газизов заявил, что доволен работой клуба в зимнее трансферное окно.

"Считаю, что мы нормально отработали в зимнее трансферное окно.
В нашу команду пришли молодые ребята. Мы взяли тех, кого хотели. Плюс у нас есть большая вера в тех игроков, которые уже были в клубе. В общем, все хорошо", — приводит слова Газизова "РБ Спорта".

Этой зимой в команду из Махачкалы перешли алжирский полузащитник Эддин Мешид и российский хавбек Никита Воронин.

Дагестанский клуб набрал 15 очков после 18-ти туров чемпионата России и на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Первый матч после зимнего перерыва "Динамо" Махачкала проведет с "Рубином" в рамках 19-го тура чемпионата России. Встреча состоится 28 февраля в 19:30 по московскому времени.

