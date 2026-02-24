Гладилин: "Спартак" по итогам сезона останется на том месте, на котором он находится сейчас

- Какой результат будет для "Спартака" позитивным в этом сезоне?
- В любом случае он сейчас будет неудачным. Думаю, что "Спартак" останется по итогам сезона на том месте, на котором сейчас находится. То есть на шестом. Если только "Балтика" начнет проигрывать, то, возможно, будут пятыми. Но разницы между пятым и шестым местами по сути нет никакой.
- Не верите, что при Карседо "Спартак" может сделать шаг вперёд в этом сезоне?
- Здесь не все от него зависит. Если даже они начнут побеждать, нужно, чтобы стали проигрывать команды, идущие впереди. Но они тоже будут бороться. Не все зависит от "Спартака".
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин поделился с Rusfootball.info мнением о перспективах "красно-белых" в весенней части чемпионата РПЛ.
