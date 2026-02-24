Селюк объяснил назначение супруги Челестини в ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

- Тут другой подтекст. Они устроили жену в ЦСКА , чтобы потом получить ВНЖ. Будут получать документы. Клуб делает всё, чтобы тренер чувствовал себя комфортно и никуда не дёргался, - передаёт слова Селюка Legalbet

Швейцарский специалист возглавил армейцев летом 2025 года, сменив на посту Марко Николича.Перед возобновлением чемпионата России команда под его руководством располагается на четвёртой строчке таблицы. Отставание от лидера составляет четыре очка.В первом матче после рестарта сезона ЦСКА в гостях проведёт встречу с "Ахматом". Матч состоится 1 марта.