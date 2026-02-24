Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
4 - 1 4 1
БрюггеЗавершен
Интер
1 - 2 1 2
Буде-Глимт2 тайм
Байер
0 - 0 0 0
Олимпиакос2 тайм
Ньюкасл
3 - 2 3 2
Карабах2 тайм

Селюк объяснил назначение супруги Челестини в ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе супруги главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в аналитическом отделе московского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
- Тут другой подтекст. Они устроили жену в ЦСКА, чтобы потом получить ВНЖ. Будут получать документы. Клуб делает всё, чтобы тренер чувствовал себя комфортно и никуда не дёргался, - передаёт слова Селюка Legalbet.

Швейцарский специалист возглавил армейцев летом 2025 года, сменив на посту Марко Николича.

Перед возобновлением чемпионата России команда под его руководством располагается на четвёртой строчке таблицы. Отставание от лидера составляет четыре очка.

В первом матче после рестарта сезона ЦСКА в гостях проведёт встречу с "Ахматом". Матч состоится 1 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится