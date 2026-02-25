"Ньюкасл" обыграл "Карабах" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ньюкасл" оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв "Карабах" в ответной встрече стыкового раунда - 3:2.

Фото: УЕФА

Хозяева активно начали встречу и уже в дебюте создали комфортное преимущество: на 4-й минуте отличился Сандро Тонали, а спустя две минуты мяч в сетку отправил Жоэлинтон.



В начале второго тайма гости сумели забить - Камило Дюран сократил разницу в счёте. Однако почти сразу "сороки" вновь увеличили отрыв: защитник Свен Ботман восстановил преимущество в два мяча.



На 57-й минуте "Карабах" снова приблизился к сопернику благодаря голу Эльвина Джафаргулиева, но сравнять счёт азербайджанской команде не удалось.



Первая встреча завершилась разгромной победой английского клуба со счётом 6:1.