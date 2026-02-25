Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
4 - 1 4 1
БрюггеЗавершен
Интер
1 - 2 1 2
Буде-ГлимтЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
ОлимпиакосЗавершен
Ньюкасл
3 - 2 3 2
КарабахЗавершен

"Ньюкасл" обыграл "Карабах" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ньюкасл" оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв "Карабах" в ответной встрече стыкового раунда - 3:2.
Фото: УЕФА
Хозяева активно начали встречу и уже в дебюте создали комфортное преимущество: на 4-й минуте отличился Сандро Тонали, а спустя две минуты мяч в сетку отправил Жоэлинтон.

В начале второго тайма гости сумели забить - Камило Дюран сократил разницу в счёте. Однако почти сразу "сороки" вновь увеличили отрыв: защитник Свен Ботман восстановил преимущество в два мяча.

На 57-й минуте "Карабах" снова приблизился к сопернику благодаря голу Эльвина Джафаргулиева, но сравнять счёт азербайджанской команде не удалось.

Первая встреча завершилась разгромной победой английского клуба со счётом 6:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится