Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
4 - 1 4 1
БрюггеЗавершен
Интер
1 - 2 1 2
Буде-Глимт2 тайм
Байер
0 - 0 0 0
Олимпиакос2 тайм
Ньюкасл
3 - 2 3 2
Карабах2 тайм

Дасаев раскритиковал современную вратарскую школу

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о подготовке современных голкиперов в России.
Фото: "Чемпионат"
По мнению Дасаева, советская школа вратарей была лучшей в мире.

"Я не знаю, почему нашу, советскую школу взяли и, извините за выражение, убрали, похерили. А она была одной из лучших в мире. Начали приезжать какие-то тренеры — я не знаю, откуда они. Наша вратарская школа стала катастрофически плохой", — сказал Дасаев в интервью пресс-службе "Спартака".

Ринат Дасаев завершил карьеру игрока в 1991 году. В составе "Спартака" он два раза выигрывал чемпионат СССР. В составе сборной страны он является серебряным призером чемпионата Европы. В 1988 году МФФИИС признала Дасаева лучшим вратарем мира.

"Спартак" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров команда набрала 29 очков. Первое место занимает "Краснодар" с 40 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится