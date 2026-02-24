По мнению Дасаева, советская школа вратарей была лучшей в мире.
"Я не знаю, почему нашу, советскую школу взяли и, извините за выражение, убрали, похерили. А она была одной из лучших в мире. Начали приезжать какие-то тренеры — я не знаю, откуда они. Наша вратарская школа стала катастрофически плохой", — сказал Дасаев в интервью пресс-службе "Спартака".
Ринат Дасаев завершил карьеру игрока в 1991 году. В составе "Спартака" он два раза выигрывал чемпионат СССР. В составе сборной страны он является серебряным призером чемпионата Европы. В 1988 году МФФИИС признала Дасаева лучшим вратарем мира.
"Спартак" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров команда набрала 29 очков. Первое место занимает "Краснодар" с 40 очками.
Дасаев раскритиковал современную вратарскую школу
Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о подготовке современных голкиперов в России.
Фото: "Чемпионат"