Гончаров заявил, что команда готова потерпеть экономические трудности.
"У нас с "Ростсельмашем" подписано спонсорское соглашение на год. Более того, мы недавно получили денежные средства, компания все платит по графику. Никаких официальных писем от "Ростсельмаша" мы не получали. Возможно, у коллег есть временные трудности, но у нас и раньше такое было с другими партнерами. Мы готовы потерпеть, а потом все это нам компенсируется. Не вижу никаких проблем", — приводит слова Гончарова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что "Ростсельмаш" прекращает спонсирование "Ростова". В пресс-службе компании заявили, что это связано с текущей экономической ситуацией. "Ростсельмаш" является премиальным спонсором футбольного клуба и платит "Ростову" около 100 миллионов рублей в год. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у донского клуба появились большие долги и его финансовое состояние признано критическим.
"Ростов" на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 18-ти туров чемпионата России.
В "Ростове" отреагировали на приостановку спонсирования "Ростсельмашем"
Фото: ФК "Ростов"