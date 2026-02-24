По информации Legalbet, интерес к 20-летнему бразильцу проявляет итальянский "Наполи". Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак отмечал высокий спрос на игрока со стороны европейских клубов.
В текущем сезоне Педро провёл за сине-бело-голубых 23 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость бразильского хавбека составляет около 15 миллионов евро.
Футболист "Зенита" привлёк внимание итальянского топ-клуба - источник
Полузащитник "Зенита" Педро может продолжить карьеру за пределами России.
Фото: ФК "Зенит"