"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" - источник

Лондонский "Челси" рассматривает варианты усиления состава к летнему трансферному окну.
Фото: Getty Images
В поле зрения клуба оказался полузащитник "Реала" Орельен Тчуамени, сообщает Transfer News Live. По информации источника, английский клуб может предпринять попытку приобрести 26-летнего француза ближайшим летом.

При этом мадридцы не планируют расставаться с игроком. Возможный трансфер станет реалистичным лишь в случае, если сам футболист выразит желание сменить клуб и будет рассчитывать на улучшение условий контракта.

