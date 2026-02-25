В поле зрения клуба оказался полузащитник "Реала" Орельен Тчуамени, сообщает Transfer News Live. По информации источника, английский клуб может предпринять попытку приобрести 26-летнего француза ближайшим летом.
При этом мадридцы не планируют расставаться с игроком. Возможный трансфер станет реалистичным лишь в случае, если сам футболист выразит желание сменить клуб и будет рассчитывать на улучшение условий контракта.
"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" - источник
Лондонский "Челси" рассматривает варианты усиления состава к летнему трансферному окну.
Фото: Getty Images