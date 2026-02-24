Дасаев выделил голкипера "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумму и вратаря "Реал Мадрид" Тибо Куртуа.
"В хорошем смысле – Доннарумма, более-менее. Он пытается играть на выходах, иногда ошибается, но это поправимо, если будет тренировать. Допустим, Куртуа ещё более-менее, иногда играет на выходах. Вот я видел матч Бильбао с кем-то – там вратарь невысокого роста, однако на выходах снял всё, что можно", — сказал Дасаев в интервью пресс-службе "Спартака".
В сентябре Доннарумма был признан лучшим вратарем мира и выиграл награду имени Льва Яшина. Куртуа является трёхкратным обладателем "Трофея Рикардо Саморы", который вручается лучшему вратарю Примеры.
Ринат Дасаев вместе со "Спартаком" дважды становился чемпионом СССР. В составе сборной страны он завоевал серебряные награды чемпионата Европы. Также в 1988 году россиянин был признан лучшим голкипером мира по версии МФФИИС.
Дасаев назвал двух вратарей, которые его удивляют
Фото Reuters