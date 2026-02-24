Гончаров заявил, что долг клуба уменьшился на 400-500 миллионов рублей и в апреле снизится еще на 1,1 миллиард.
"У нас сейчас проходит аудит. По предварительным оценкам, мы уменьшили долг на 400-500 миллионов рублей от той суммы, которая была по итогам 2024 года. За счет оптимизации, спонсорских вливаний. Думаю, в апреле спишем еще 1,1 миллиарда рублей", – приводит слова Гончарова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что финансовое положение "Ростова" признано критическим. По данным отчета контрольно-счетной палаты Ростовской области, отрицательные чистые активы клуба составили 2 миллиарда рублей. Сегодня, 24 февраля пресс-служба "Ростсельмаша" сообщила о приостановке спонсирования команды. Компания является премиальным спонсором "Ростова".
Донская команда ушла на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице чемпионате России. После 18-ти туров в активе "Ростова" 21 очко.
В "Ростове" сообщили, что клубу удалось снизить долг
Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров рассказал о финансовом положении клуба.
Фото: ФК "Ростов"