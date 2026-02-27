В десятку самых дорогостоящих полузащитников не из топ-5 лиг вошли два россиянина

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых дорогостоящих хавбеков, выступающих не в топ-5 лигах Европы, в который вошли два российских футболиста.

Фото: ФК "Локомотив"





Выше россиян расположились Виктор Фрохольдт ("Порту", 69 млн евро), Родригу Мора ("Порту", 62,9 млн евро), Георгий Судаков ("Бенфика", 49,4 млн евро), Исмаэль Сайбари (ПСВ, 45,3 млн евро), Константинос Карецас ("Генк", 44,7 млн евро), Жоау Симоэш ("Спортинг" Лиссабон, 38,7 млн евро), Александар Станкович ("Брюгге", 37,6 млн евро) и Ричард Риос ("Бенфика", 35,7 млн евро). Напомним, что в сильнейшую пятёрку европейских футбольных чемпионатов входят Английская Премьер-лига, испанская Ла Лига, итальянская Серия A, немецкая Бундеслига и французская Лига 1.Замыкают топ-10 самых дорогих хавбеков не из топ-5 лиг Европы Алексей Батраков из " Локомотива " и Матвей Кисляк из ЦСКА , которых CIES оценил в 35,5 и 34,8 млн евро соответственно.Выше россиян расположились Виктор Фрохольдт ("Порту", 69 млн евро), Родригу Мора ("Порту", 62,9 млн евро), Георгий Судаков ("Бенфика", 49,4 млн евро), Исмаэль Сайбари (ПСВ, 45,3 млн евро), Константинос Карецас ("Генк", 44,7 млн евро), Жоау Симоэш ("Спортинг" Лиссабон, 38,7 млн евро), Александар Станкович ("Брюгге", 37,6 млн евро) и Ричард Риос ("Бенфика", 35,7 млн евро).

