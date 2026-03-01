Григорян считает, что "Краснодар" провёл посредственный матч с "Ростовом"

"Краснодар" понравился только в первые десять минут.
Все понимают, что команда провела посредственный для себя матч. Виновником этого стал "Ростов".
Даже в меньшинстве он не уступал, эффективно прессинговал и заставлял делать длинные передачи в простых ситуациях", — отметил Григорян в беседе с "Матч ТВ".
Голами в составе "Краснодара" отметились Эдуард Сперцян (8', пенальти) и Никита Кривцов (73'). За "Ростов" забил Алексей Миронов (45+3', пенальти).
На 51-й минуте защитник ростовской команды Дмитрий Чистяков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 90+6-й минуте ещё один защитник "Ростова" Илья Вахания получил прямую красную карточку.
"Краснодар" продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ с 43 очками в активе, "Ростов" с 21 очком занимает 11-ю строчку таблицы. В следующем туре ростовчане 7 марта сыграют дома с "Балтикой", краснодарцы днём позже в гостях померяются силами с "Рубином".