Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
13:00
Крылья СоветовНе начат
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
Волга УлНе начат
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Григорян считает, что "Краснодар" провёл посредственный матч с "Ростовом"

Футбольный тренер и эксперт Александр Григорян прокомментировал победу "Краснодара" в матче 19 тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом".
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению специалиста, ростовчане постарались и не дали "быкам" сыграть в полную силу. Встреча завершилась победой "Краснодара" со счётом 2:1.

"Краснодар" понравился только в первые десять минут.

Все понимают, что команда провела посредственный для себя матч. Виновником этого стал "Ростов".

Даже в меньшинстве он не уступал, эффективно прессинговал и заставлял делать длинные передачи в простых ситуациях", — отметил Григорян в беседе с "Матч ТВ".

Голами в составе "Краснодара" отметились Эдуард Сперцян (8', пенальти) и Никита Кривцов (73'). За "Ростов" забил Алексей Миронов (45+3', пенальти).

На 51-й минуте защитник ростовской команды Дмитрий Чистяков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 90+6-й минуте ещё один защитник "Ростова" Илья Вахания получил прямую красную карточку.

"Краснодар" продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ с 43 очками в активе, "Ростов" с 21 очком занимает 11-ю строчку таблицы. В следующем туре ростовчане 7 марта сыграют дома с "Балтикой", краснодарцы днём позже в гостях померяются силами с "Рубином".

