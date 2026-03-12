Карседо ответил, определился ли с составом на матч с "Зенитом"

"Мы уже знаем, определились со стартовым составом.Но обычно мы футболистам объявляем это непосредственно перед игрой, чтобы все были в тонусе и были мотивированы. Мы должны правильно ротировать и правильно распределять минуты между всеми футболистами. Это касается всех матчей", - сказал Карседо "Матч ТВ".
14 марта на "Газпром Арене" состоится матч петербургского "Зенита" против московского "Спартака" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 20-ти встречах. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке с 42 баллами в своем активе.