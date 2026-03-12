Матчи Скрыть

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Карседо ответил, определился ли с составом на матч с "Зенитом"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказался о стартовом составе на матч против "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
Хуан Карлос Карседо заявил, что тренерский штаб уже определился со стартовым составом.

"Мы уже знаем, определились со стартовым составом.
Но обычно мы футболистам объявляем это непосредственно перед игрой, чтобы все были в тонусе и были мотивированы. Мы должны правильно ротировать и правильно распределять минуты между всеми футболистами. Это касается всех матчей", - сказал Карседо "Матч ТВ".

14 марта на "Газпром Арене" состоится матч петербургского "Зенита" против московского "Спартака" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 20-ти встречах. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке с 42 баллами в своем активе.

