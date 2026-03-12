Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Радимов объяснил проблемы ЦСКА после зимней паузы

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов высказался о проблемах "армейцев".
Фото: ФК ЦСКА
Владислав Радимов заявил, что новичок ЦСКА Лусиано Гонду не вписывается в игру команды.

"ЦСКА стал заложником покупок, которые он сделал в межсезонье.
Лусиано не вписывается по скоростям в команду. У него много мастерства, но он тормозит игру. Забивные качества его не на высоте - в 18 матчах за "Зенит" в текущем сезоне он забил 0", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

В зимнее трансферное окно в московский ЦСКА перешли пять футболистов: защитник Матеус Рейс из "Спортинга", полузащитники Дмитрий Баринов из "Локомотива" и Данила Козлов из "Краснодара", а также нападающие Максим Воронов из "Урала" и Лусиано Гонду из "Зенита".

На данный момент московский ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 20-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится