Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Непомнящий назвал фаворита в матче "Зенит" - "Спартак"

Бывший тренер "Томи" Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче "Зенита" и "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист заявил, что петербургский "Зенит" является фаворитом в матче со "Спартаком".

"Спартак" и "Зенит" на сегодняшний день - плохо предсказуемые команды. "Спартак" такой всегда, а вот от "Зенита" ожидаю большего - и по опыту, и по качеству игроков. Они должны играть лучше, но играют ниже своего потенциала. В таком матче игроки обычно могут собраться. Со "Спартаком" спустя рукава не выйдешь.

Ожидаю интересной игры, однако фаворит для меня "Зенит". У "Спартака" не всё в порядке в обороне", - сказал Непомнящий "Чемпионату".

14 марта на "Газпром Арене" состоится матч в рамках 21-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 20-ти играх. Команда Хуана Карлоса Карседо располагается на шестой строчке с 35 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится