Непомнящий назвал фаворита в матче "Зенит" - "Спартак"

"Спартак" и "Зенит" на сегодняшний день - плохо предсказуемые команды. "Спартак" такой всегда, а вот от "Зенита" ожидаю большего - и по опыту, и по качеству игроков. Они должны играть лучше, но играют ниже своего потенциала. В таком матче игроки обычно могут собраться. Со "Спартаком" спустя рукава не выйдешь.
Ожидаю интересной игры, однако фаворит для меня "Зенит". У "Спартака" не всё в порядке в обороне", - сказал Непомнящий "Чемпионату".
14 марта на "Газпром Арене" состоится матч в рамках 21-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
На данный момент подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 20-ти играх. Команда Хуана Карлоса Карседо располагается на шестой строчке с 35 баллами в своем активе.