Бубнов оценил шансы "Локомотива" на победу в РПЛ и Кубке России

"На победу в чемпионате - 10%.На победу в Кубке… Там надо ещё смотреть, где они будут играть… Но финал в Москве? На "Зенит" могут выйти? Ну я и говорю, пускай в финал ещё выйдут. Ну, такой мой прогноз… Очень, как бы тебе сказать… Оптимистичный. 50 на 50", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".
На данный момент московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 20-ти матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 11 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.
В рамках Кубка России "железнодорожники" находятся на стадии полуфинала Пути регионов. 19 марта команда сыграет против "Крыльев Советов".