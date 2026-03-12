Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Бубнов оценил шансы "Локомотива" на победу в РПЛ и Кубке России

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о выступлении "Локомотива" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
Александр Бубнов заявил, что "Локомотив" может выиграть чемпионат России с вероятностью 10 процентов.

"На победу в чемпионате - 10%.
На победу в Кубке… Там надо ещё смотреть, где они будут играть… Но финал в Москве? На "Зенит" могут выйти? Ну я и говорю, пускай в финал ещё выйдут. Ну, такой мой прогноз… Очень, как бы тебе сказать… Оптимистичный. 50 на 50", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

На данный момент московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 20-ти матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 11 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.

В рамках Кубка России "железнодорожники" находятся на стадии полуфинала Пути регионов. 19 марта команда сыграет против "Крыльев Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится