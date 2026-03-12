Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Федерация футбола Венгрии ответила, возможен ли матч с Россией

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо высказался о возможном матче с Россией.
Фото: РФС
Герго Шабо заявил, что в этом году товарищеского матча против сборной России не будет.

"На данный момент игра со сборной России невозможна.
Мы уже объявили наши матчи на март и июнь. В сентябре, октябре и ноябре у нас игры Лиги наций. А о календаре на следующий год мы пока вообще ничего не знаем - даже будут ли у нас товарищеские матчи", - сказал Шабо Sport24.

На данный момент национальная команда Венгрии занимает 41-е место в рейтинге сборных ФИФА. Подопечные Валерия Карпина располагаются на 36-й строчке.

Напомним, российские команды и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится