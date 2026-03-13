Стало известно условие продления контракта Нгамалё с "Динамо" - источник

В контракте вингера московского " Динамо " Муми Нгамалё прописано условие автоматического продления соглашения.

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.



По информации источника, договор 31-летнего футболиста будет продлён до конца сезона-2026/2027, если он проведёт ещё девять матчей в Российской премьер-лиге. При этом игрок должен находиться на поле не менее 45 минут в каждой из этих встреч. Игры Кубка России в расчёт не берутся.



Отмечается, что при таком условии Нгамалё может пропустить одну из оставшихся десяти игр чемпионата, и опция всё равно будет активирована автоматически.