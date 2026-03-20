Петржела рассказал, при каком раскладе у Неймара был бы шанс поехать на ЧМ-2026

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о том, что нападающий "Сантоса" Неймар не получил вызов на мартовский сбор национальной команды Бразилии.
Неймар может не поехать на чемпионат мира 2026 года. Вызов на ближайший сбор получили футболисты "Зенита" Дуглас Сантос и Луис Энрике.

"Вызов двух игроков "Зенита" в сборную Бразилии не удивляет. "Зенит" — большой клуб, в котором выступают сильные футболисты. Там создана комфортная атмосфера для бразильцев.

Анчелотти не вызвал Неймара? Ему надо было переходить в "Зенит", чтобы поехать на ЧМ-2026. Так у него было бы больше шансов", — отметил Петржела в разговоре с "Советским спортом".

Последний раз Неймар выступал за сборную Бразилии в 2023 году. На прошлом чемпионате мира он провёл за национальную команду 3 матча, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.

На счету Дугласа Сантоса — 3 игры без результативных действий за сборную Бразилии (2016, 2025 — настоящее время). В активе Луиса Энрике — 11 матчей, 2 гола и 2 ассиста за национальную команду (2024 — настоящее время).

