Петржела рассказал, при каком раскладе у Неймара был бы шанс поехать на ЧМ-2026

"Вызов двух игроков "Зенита" в сборную Бразилии не удивляет. "Зенит" — большой клуб, в котором выступают сильные футболисты. Там создана комфортная атмосфера для бразильцев.
Анчелотти не вызвал Неймара? Ему надо было переходить в "Зенит", чтобы поехать на ЧМ-2026. Так у него было бы больше шансов", — отметил Петржела в разговоре с "Советским спортом".
Последний раз Неймар выступал за сборную Бразилии в 2023 году. На прошлом чемпионате мира он провёл за национальную команду 3 матча, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.
На счету Дугласа Сантоса — 3 игры без результативных действий за сборную Бразилии (2016, 2025 — настоящее время). В активе Луиса Энрике — 11 матчей, 2 гола и 2 ассиста за национальную команду (2024 — настоящее время).