Заварзин рассказал, в каком случае ЦСКА уволит Челестини

Бывший генеральный директор ЦСКА Юрий Заварзин поделился мнением о будущем в команде главного тренера Фабио Челестини.
Напомним, что армейцы проиграли четыре последних матча в чемпионате России. По мнению Заварзина, в данный момент швейцарский специалист не знает, как вывести команду из кризиса.

"Мне кажется, что сейчас Челестини очень растерялся. Сначала команда при нём играла "на дрожжах Николича", и всё шло неплохо. А сегодня они посыпались, и он не знает, как выйти из этой ситуации. Футболисты начинают нервничать, в команде непонимание того, что делает тренер.

Если ЦСКА проиграет ещё пару матчей, то с Челестини попрощаются", — сказал Заварзин в беседе с "Матч ТВ".

Фабио Челестини тренирует ЦСКА с начала сезона 2025/2026. Под его руководством команда выиграла Суперкубок России. После 21 тура ЦСКА с 36 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

В 22 туре красно-синие сыграют дома с махачкалинским "Динамо". Встреча пройдёт в субботу, 21 марта.

