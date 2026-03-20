Мостовой высказался о главном тренере ЦСКА Челестини

- В футболе давным-давно всё придумано. Есть результат? Тебя лижут, облизывают, поднимают. Нет результата? Те же самые тебя будут ругать.
Сплошь и рядом мы это видим (смеётся). И в ЦСКА, и в "Динамо", и в "Зените", и в других командах, - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА летом прошлого года, под его руководством красно-синие стали обладателями Суперкубка России. Ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов.
После зимней паузы "армейцы" не смогли одержать ни одной победы в трех матчах чемпионата России - по итогам 21 сыгранного тура ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе. Красно-синие вылетели из Пути РПЛ Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Краснодару" (3:5). В полуфинале нижней сетки команда Челестини сыграет с "Крыльями Советов".