Мостовой высказался о главном тренере ЦСКА Челестини

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о критике в адрес главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Мостового, когда тренер дает результат - его возвышают, при обратной ситуации - ругают.

- В футболе давным-давно всё придумано. Есть результат? Тебя лижут, облизывают, поднимают. Нет результата? Те же самые тебя будут ругать.

Сплошь и рядом мы это видим (смеётся). И в ЦСКА, и в "Динамо", и в "Зените", и в других командах, - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА летом прошлого года, под его руководством красно-синие стали обладателями Суперкубка России. Ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов.

После зимней паузы "армейцы" не смогли одержать ни одной победы в трех матчах чемпионата России - по итогам 21 сыгранного тура ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе. Красно-синие вылетели из Пути РПЛ Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Краснодару" (3:5). В полуфинале нижней сетки команда Челестини сыграет с "Крыльями Советов".

