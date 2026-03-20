Защитник "Спартака" объяснил, почему ему сложно играть против Дзюбы

Защитник московского "Спартака" Кристофер Ву объяснил, почему ему сложно играть против форварда "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Ву, Дзюба - высокий и сильный, а также умеет правильно ставить корпус.

- Для меня было очень сложно играть против Дзюбы, потому что он очень высок, силен и правильно ставит корпус.

Так, как нужно — очень умно. У него большой опыт, а я еще молод — мне нужно набираться опыта. С ним было сложно, - цитирует Ву "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.

С осени 2024 года Дзюба является игроком тольяттинского клуба, его контракт рассчитан до конца текущего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 1,2 миллионов евро.

