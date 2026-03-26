Кириченко признался, что хочет вернуться в "Ростов"

Дмитрий Кириченко заявил о желании вновь поработать в системе "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
Бывший тренер и игрок донского клуба отметил, что у него остаётся особое отношение к команде.

- Наверное, хотел бы когда-нибудь вернуться в "Ростов". Много лет провел в этом городе, в клубе. Я много куда хотел бы вернуться, но сейчас работаю в "Текстильщике", все мои мысли связаны с этой командой, - передаёт слова Кириченко "РБ Спорт".

Ранее тренер входил в штаб "Ростова" с 2014 по 2017 год, а также провёл за клуб более 170 матчей в качестве игрока.

Донская команда с 22 очками занимает 11-е место в чемпионате. После паузы на игры сборных "Ростов" сыграет на выезде с "Пари НН" 5 апреля.

