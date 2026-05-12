Непомнящий считает, что Шварц подходит ЦСКА

"Интересная кандидатура. Мне очень нравилась его работа в "Динамо". Он подходит ЦСКА по организации и структуре футбола. Но я стою на своём — не мешало бы назначить отечественного специалиста.
Не знаю, по каким критериям выбирают желаемую кандидатуру работодатели в ЦСКА, но я бы нашёл армейца", — передаёт слова Непомнящего "Советский спорт".
С 2020 по 2022 год Сандро Шварц тренировал московское "Динамо". Под его руководством в сезоне 2021/2022 команда стала бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги и вышла в финал Кубка России.
4 мая ЦСКА уволил с поста главного тренера швейцарца Фабио Челестини и назначил исполняющим обязанности наставника команды до конца сезона 2025/2026 Дмитрия Игдисамова.