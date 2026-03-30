Экс-спортдиректор "Спартака" сообщил, что получал предложения из России

"У меня уже были предложения из России, Европы, Южной Америки. Пока что не принял ни одно из предложений. Более того, уже отказал нескольким клубам, потому что нужно все взвесить, нужен правильный тайминг", - сказал Амарал.
Томаш Амарал был назначен на пост спортивного директора "Спартака" в декабре 2023 года. В московский клуб специалист перебрался из лиссабонской "Бенфики". Об уходе Амарала с занимаемой должности по соглашению сторон красно-белые официально объявили в ноябре 2024 года.
На сегодняшний день "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 набранных очков после 22 туров.
