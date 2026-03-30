Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:30
СКА-ХабаровскНе начат

Созин: лучше бы в РФС извинились за видео с Карпиным. Это позор

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о видео с Карпиным из раздевалки в перерыве матча с Никарагуа.
Фото: РФС
Андрей Созин заявил, что видео из раздевалки является ударом по имиджу сборной и главного тренера.

"Лучше бы в РФС извинились за это видео, признали, что это была большая ошибка. Это просто позор и удар по имиджу сборной и тренера.
Лучше бы я и другие болельщики сборной не знали, что в перерывах товарищеских матчей в раздевалках творится такое", - сказал Созин "Чемпионату".

27 марта состоялся товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Встреча проходила в Краснодаре на "Ozon Арене". Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:1.

После игры РФС опубликовал речь российского специалиста в перерыве матча. Главный тренер обращался к своим футболистам с использованием ненормативной лексики.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится