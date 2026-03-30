Созин: лучше бы в РФС извинились за видео с Карпиным. Это позор

"Лучше бы в РФС извинились за это видео, признали, что это была большая ошибка. Это просто позор и удар по имиджу сборной и тренера.Лучше бы я и другие болельщики сборной не знали, что в перерывах товарищеских матчей в раздевалках творится такое", - сказал Созин "Чемпионату".
27 марта состоялся товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Встреча проходила в Краснодаре на "Ozon Арене". Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:1.
После игры РФС опубликовал речь российского специалиста в перерыве матча. Главный тренер обращался к своим футболистам с использованием ненормативной лексики.