Кисляк: команда полностью доверяет Челестини. Мы на его стороне

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк высказался об отношениях с главным тренером клуба.
Футболист заявил, что команда сделает правильные выводы после неудачного старта весенней части сезона.

"Могу сказать, что команда полностью доверяет тренеру, между нами нет никаких недопониманий. Мы на стороне Челестини.
Понятно, что результаты были неудовлетворительными, мы провалили старт по весне. Но я уверен, что мы сделаем правильные выводы", - сказал Кисляк "РБ Спорту".

После возобновления сезона московский ЦСКА провел 6 матчей, одержал 2 победы и потерпел 4 поражения. Команда вылетела в Путь регионов Кубка России после двухматчевого противостояния с "Краснодаром".

Фабио Челестини стал главным тренером "армейцев" с конца июня 2025 года. Соглашение со швейцарским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.

