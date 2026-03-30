Кисляк: команда полностью доверяет Челестини. Мы на его стороне

"Могу сказать, что команда полностью доверяет тренеру, между нами нет никаких недопониманий. Мы на стороне Челестини.Понятно, что результаты были неудовлетворительными, мы провалили старт по весне. Но я уверен, что мы сделаем правильные выводы", - сказал Кисляк "РБ Спорту".
После возобновления сезона московский ЦСКА провел 6 матчей, одержал 2 победы и потерпел 4 поражения. Команда вылетела в Путь регионов Кубка России после двухматчевого противостояния с "Краснодаром".
Фабио Челестини стал главным тренером "армейцев" с конца июня 2025 года. Соглашение со швейцарским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.