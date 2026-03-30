Пономарёв рассказал, в чём Соболев превосходит Гонду

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв сравнил нападающего армейцев Лусиано Гонду с форвардом "Зенита" Александром Соболевым.
Напомним, что Гонду перебрался в ЦСКА из "Зенита" в январе этого года на правах свободного агента. По мнению Пономарёва, в московском клубе он может не прижиться.

"Нападающим гораздо сложнее вписываться. Гонду может не прижиться в ЦСКА, не понимать, что ему делать. В Питере это был неплохой игрок, забивал голы. Сейчас положение у Лусиано сложное.

В "Зените" мне сейчас нравится Соболев. Он стал играть наглее, агрессивнее, искать мяч, отрабатывать. Если Соболев будет работать над собой и дальше, не будет обращать внимания на прессу, то будет ещё прогрессировать. Соболев намного сильнее, опаснее и агрессивнее, чем Гонду", — отметил Пономарёв в разговоре с "Советским спортом".

Лусиано Гонду провёл за ЦСКА 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Александр Соболев после зимнего перерыва провёл за "Зенит" 6 встреч, в которых забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

