Сенников ответил, выиграет ли Энрике, если уйдёт из "Зенита" в бразильскую команду

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников поделился мнением о будущем вингера "Зенита" Луиса Энрике.
СМИ сообщают, что футболистом интересуются в Бразилии. По мнению Сенникова, возможный переход Энрике в бразильский клуб нельзя будет назвать развитием его карьеры.

"Энрике — молодой и перспективный футболист. При правильном использовании и нужном отношении к делу, он может приносить пользу. До чемпионата мира с его продажей торопиться не будут. Там он может себя проявить, и его цена возрастёт.

Его уход будет потерей для "Зенита". Но, если цена продажи будет больше суммы покупки, то клуб останется в плюсе.

Возвращение в Бразилию — это не развитие для Луиса. Если куда-то уезжать, то в европейский чемпионат из топ-5", — сказал Сенников в беседе с "Советским спортом".

Луис Энрике перешёл в "Зенит" из "Ботафого" в январе 2025 года за 33 млн евро. На данный момент в составе сине-бело-голубых вингер провёл 39 встреч, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач. Контракт Энрике с "Зенитом" рассчитан до 31 декабря 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 24 млн евро.

Опубликовал:
