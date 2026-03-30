Сенников ответил, выиграет ли Энрике, если уйдёт из "Зенита" в бразильскую команду

"Энрике — молодой и перспективный футболист. При правильном использовании и нужном отношении к делу, он может приносить пользу. До чемпионата мира с его продажей торопиться не будут. Там он может себя проявить, и его цена возрастёт.
Его уход будет потерей для "Зенита". Но, если цена продажи будет больше суммы покупки, то клуб останется в плюсе.
Возвращение в Бразилию — это не развитие для Луиса. Если куда-то уезжать, то в европейский чемпионат из топ-5", — сказал Сенников в беседе с "Советским спортом".
Луис Энрике перешёл в "Зенит" из "Ботафого" в январе 2025 года за 33 млн евро. На данный момент в составе сине-бело-голубых вингер провёл 39 встреч, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач. Контракт Энрике с "Зенитом" рассчитан до 31 декабря 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 24 млн евро.