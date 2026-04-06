В "Динамо" Мх отреагировали на нецензурное интервью Евсеева

Мы главного тренера всегда будем только поддерживать. Если нет эмоций, это неинтересно — этим футбол и прекрасен. Вадим Валентинович всегда был неординарным игроком, тренером и человеком — мы его принимаем таким, какой он есть", - сказал Газизов.
Вчера, 5 апреля, состоялся матч между махачкалинским "Динамо" и калининградской "Балтикой" в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Каспийске на стадионе "Анжи Арена" и завершилась вничью со счетом 2:2. Команда Вадима Евсеева вела по ходу встречи и упустила победу на 81-й минуте. После поединка специалист дал короткое интервью, в котором выругался 12 раз в течении 37 секунд.
Евсеев возглавляется махачкалинцев с декабря прошлого года. На посту главного тренера он сменил Хасанби Биджиева.