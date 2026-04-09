"У Дурана была странная репутация. Видно, что Дуран не собирается задерживаться в "Зените". Он вышел прогуляться за прекрасные деньги", - сказал Канищев "Чемпионату".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из "Аль-Насра" на правах аренды. В текущем сезоне за сине-бело-голубых форвард провел 7 матчей и забил 2 гола. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2026 года.
Канищев: Дуран не собирается задерживаться в "Зените"
Экс-российский футболист Александр Канищев высказался о нападающем "Зенита" Джоне Дуране.
Фото: ФК "Зенит"