"У "Зенита" вышел бить пенальти "Спартаку" молодой паренёк Кондаков. Я бы на месте Семака не дал бы ему бить пенальти. Представляете, какой для него ношей будет незабитый пенальти "Спартаку"?", - сказал Мостовой "Чемпионату".
Вчера, 8 апреля, в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Основное время игры завершилось ничьей со счетом 0:0.
Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу в серии пенальти со счетом 7:6. В составе сине-бело-голубых свои удары не реализовали Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.
Мостовой прокомментировал незабитый пенальти Кондакова
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о незабитом пенальти полузащитника "Зенита" Даниила Кондакова в матче со "Спартаком".
