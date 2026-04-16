Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

Агент Тюкавина: Костя схож с Гризманном

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока "Динамо" Константина Тюкавина, сравнил футболиста с Антуаном Гризманном.
Фото: ФК "Динамо"
Алексей Сафонов заявил, что Константин Тюкавин готов к переходу в европейский клуб, но на данный момент сфокусирован на игре за "Динамо".

"Он схож с Гризманном, который так же, как и Костя, может сыграть оттянутого форварда, они похожи по манере игры. Костя готов к Европе, его приоритет - Испания.
Но на данный момент Тюкавин сфокусирован на "Динамо" и на том, чтобы помочь клубу успешно завершить сезон", - сказал Сафонов "РБ Спорту".

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне за клуб нападающий провел 24 матча, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится