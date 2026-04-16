Агент Тюкавина: Костя схож с Гризманном

"Он схож с Гризманном, который так же, как и Костя, может сыграть оттянутого форварда, они похожи по манере игры. Костя готов к Европе, его приоритет - Испания.Но на данный момент Тюкавин сфокусирован на "Динамо" и на том, чтобы помочь клубу успешно завершить сезон", - сказал Сафонов "РБ Спорту".
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне за клуб нападающий провел 24 матча, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.