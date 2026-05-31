Новиков: Акинфеев остается вратарем России номер один

"Сафонова нельзя сравнить с Акинфеевым, который остаётся вратарём номер один. Игорь сыграл рекордное количество матчей за сборную России и ЦСКА. Сафонов достиг превосходных результатов, но Акинфеев - это Акинфеев.Человек столько лет выступает на таком уровне. Сафонову желаю достичь его высот. Акинфеев был и остаётся вратарём номер один в России", - сказал Новиков "Советскому спорту".
Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. Голкипер является обладателем Кубка и Суперкубка Франции, Суперкубка УЕФА, а также двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Франции.
Игорь Акинфеев является воспитанником и игроком московского ЦСКА. 40-летний футболист выигрывал Кубок УЕФА, 6 раз выигрывал чемпионат России, 8 раз - Кубок и Суперкубок России.