Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

Мостовой ответил, стоит ли Батракову переходить в "Порту"

Бывший игрок "Бенфики" Александр Мостовой высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "Порту".
Фото: ФК "Локомотив"
Александр Мостовой заявил, что нужно пользоваться шансом уехать в Европу, если он есть.

"Если есть шанс уехать в Европу, надо этим пользоваться. "Порту" - хорошая команда, которая всегда борется за чемпионство и играет в еврокубках.
Надо брать чемодан и лететь туда, если есть такая возможность. "Порту" - один из лучших клубов, который умеет продавать футболистов", - сказал Мостовой "Советскому спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Порту" заинтересован в трансфере футболиста.

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 31 матч, забил 16 голов и отдал 11 голевых передач. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится