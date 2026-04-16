Мостовой ответил, стоит ли Батракову переходить в "Порту"

"Если есть шанс уехать в Европу, надо этим пользоваться. "Порту" - хорошая команда, которая всегда борется за чемпионство и играет в еврокубках.Надо брать чемодан и лететь туда, если есть такая возможность. "Порту" - один из лучших клубов, который умеет продавать футболистов", - сказал Мостовой "Советскому спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Порту" заинтересован в трансфере футболиста.
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 31 матч, забил 16 голов и отдал 11 голевых передач. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.