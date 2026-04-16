Романцев назвал причину ухода из "Спартака" в 2003 году

Фото: ФК "Спартак"

- Да нет, скорее всего, я уже устал. Можно было и не уходить, можно было всё по-другому сделать, но такой нагрузки, наверное, никому не пожелаешь. Нет, может быть, раньше, можно было уйти, да, или поменять что-то, или паузу какую-то сделать. Но такой груз вынести было тяжело, - сказал Романцев в видео на аккаунте WINLINE во "Вконтакте".

Российский специалист заявил, что у него была большая нагрузка в "Спартаке".Олег Романцев являлся главным тренером московского "Спартака" с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Всего под его руководством красно-белые провели 554 матча, одержали 328 побед, 119 раз сыграли вничью и потерпел 107 поражений.Вместе с клубом российский специалист стал восьмикратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России.