Романцев назвал причину ухода из "Спартака" в 2003 году

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался об уходе с поста главного тренера клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист заявил, что у него была большая нагрузка в "Спартаке".

- Олег Иванович, уход из "Спартака" - самый грустный момент в вашей жизни?

- Да нет, скорее всего, я уже устал. Можно было и не уходить, можно было всё по-другому сделать, но такой нагрузки, наверное, никому не пожелаешь. Нет, может быть, раньше, можно было уйти, да, или поменять что-то, или паузу какую-то сделать. Но такой груз вынести было тяжело, - сказал Романцев в видео на аккаунте WINLINE во "Вконтакте".

Олег Романцев являлся главным тренером московского "Спартака" с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Всего под его руководством красно-белые провели 554 матча, одержали 328 побед, 119 раз сыграли вничью и потерпел 107 поражений.

Вместе с клубом российский специалист стал восьмикратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России.

