Дьяков выделил главного претендента на бронзу РПЛ

"Полагаю, что красно?зелёные смогут удержаться на третьем месте и взять бронзу. Если говорить об основных конкурентах, то мы видим, что у ЦСКА спад, он выглядит неважно, а "Спартак" в поисках своей игры при новом тренере Карседо, да и о Кубке думает.
"Балтика" уже и так высоко забралась — не думаю, что сможет подняться ещё выше. "Локо" не отдаст третье место", — отметил Дьяков в беседе с "Матч ТВ".
На данный момент "Балтика" с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 43 баллами идёт 5-м, "Спартак" с 42 очками располагается на 6-й позиции. "Балтика" и "Спартак" свои матчи 25 тура ещё не провели.