Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
АхматЗавершен
Краснодар
19:30
БалтикаНе начат

Дьяков выделил главного претендента на бронзу РПЛ

Бывший защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков рассказал, кого считает главным претендентом на третье место в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Локомотив"
В данный момент эту позицию занимает московский "Локомотив", набравший 48 очков в 25 турах. По мнению Дьякова, железнодорожники не отдадут бронзу.

"Полагаю, что красно?зелёные смогут удержаться на третьем месте и взять бронзу. Если говорить об основных конкурентах, то мы видим, что у ЦСКА спад, он выглядит неважно, а "Спартак" в поисках своей игры при новом тренере Карседо, да и о Кубке думает.

"Балтика" уже и так высоко забралась — не думаю, что сможет подняться ещё выше. "Локо" не отдаст третье место", — отметил Дьяков в беседе с "Матч ТВ".

На данный момент "Балтика" с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 43 баллами идёт 5-м, "Спартак" с 42 очками располагается на 6-й позиции. "Балтика" и "Спартак" свои матчи 25 тура ещё не провели.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится