Булыкин: защита "Краснодара" - так себе

- Они хорошо начали матч, надо было забивать и прессинговать на чужой половине поля. Тем более трибуны помогают. Можно было забить, но "Балтика" всегда опасна контратаками.
И надо учитывать, что защита "Краснодара" — так себе. Вот и получили ничью на последних минутах. Хотя могли вообще проиграть и не заработать даже очка, - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
В 25 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на домашнем стадионе сыграл вничью с калининградской "Балтикой" - 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Хуан Боселли и Жубал, в составе гостей - Мингиян Бевеев и Максим Петров.
По итогам 25 сыгранных туров краснодарцы занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 54 набранными очками и отстают от "Зенита" на один балл. Калининградцы располагаются на четвертой строчке с 45 очками.