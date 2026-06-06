Мостовой отреагировал на отказ "ПСЖ" от Батракова

- Даже хорошо, если трансфер Батракова в "ПСЖ" сорвётся. Не стоит расстраиваться и делать из этого трагедию. Да, сейчас все в восторге из-за того, что Сафонов там, но нет никаких гарантий, что у Батракова получится такая же история, - приводит слова Мостового "Советский спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что парижский клуб больше не рассматривает полузащитника "Локомотива" в качестве приоритетной трансферной цели. В прошлом сезоне чемпионата России Батраков стал одним из лучших игроков лиги, оформив 23 результативных действия в 28 матчах.