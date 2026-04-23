Ловчев рассказал, за счёт чего "Спартак" может обыграть "Краснодар"

"Красно-белые могут противопоставить "Краснодару" спартаковский дух, о котором они сами, наверное, не подозревают. За него-то "Спартак" и любят в нашей стране.
У команды слабенькая защита, но при этом очень хорошее нападение. Когда атака ловит свой внутренний кайф, они могут забить, сколько захотят. Но ошибки, которые допускают защитники, требуют укрепления обороны", — отметил Ловчев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
В преддверии очного поединка "Краснодар" с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" с 45 баллами располагается на пятой строчке.
Противостояние команд в 26 туре РПЛ состоится сегодня, 23 апреля, на "Лукойл Арене" в Москве. Начало — в 19:45 мск.