Агент Конате допустил уход игрока из "Ахмата" ближайшим летом

Дмитрий Селюк, агент нападающего "Ахмата" Мохамеда Конате, не исключил, что по окончании сезона 2025/2026 футболист покинет грозненскую команду.

Фото: ФК "Ахмат"

Но вот пришел такой тренер. Конате ничего поменять не может. Наверное, поговорим с "Ахматом" и придём к какому?то решению. Может, расторгнем контракт и будем искать другую команду. Естественно, по окончании сезона", — отметил Селюк в беседе с "Матч ТВ"

Селюк отметил, что буркиниец не попадает в состав при Станиславе Черчесове и не может с этим ничего поделать."Черчесов — консервативный тренер, он сделал ставку на Мелкадзе. У каждого своё видение. Безусловно, Конате не из тех, кто будет сидеть, просто получать зарплату и ничего не делать. Хотя у него ещё два года контракта. Кроме того, надо отдать должное "Ахмату", который очень хотел его вернуть.Мохамед Конате выступал за "Ахмат" с 2021 по 2024 год, после чего на правах свободного агента перешёл в "Эр-Рияд". Отыграв в саудовской команде один сезон (29 матчей, 4 гола, 2 голевые передачи), он вернулся в "Ахмат" в преддверии сезона 2025/2026.Всего Конате провёл за грозненскую команду 112 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,5 млн евро.