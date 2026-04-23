Шишкин рассказал, считает ли пенальти в матче "Локомотив" — "Зенит" справедливым

Бывший защитник "Локомотива" Роман Шишкин прокомментировал эпизод с пенальти в матче железнодорожников против "Зенита" (0:0) в 26 туре Российской Премьер-Лиги.
В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр матча Алексей Сухой после просмотра видеоповтора назначил в ворота "Зенита" пенальти за игру рукой защитника питерцев Игоря Дивеева.

"Как футболист скажу, что назначать подобные пенальти в таких встречах совсем нелогично. Придумали бы тогда правило, что, если мяч попадает в руку, сразу ставится пенальти. У нас же получается, что у всех рука в разных положениях.

Вчерашний эпизод с Дивеевым для меня не пенальти. Этот эпизод мог вообще лишить "Зенит" очков. А если бы это был последний тур?" — приводит слова Шишкина "Чемпионат".

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко не реализовал пенальти — его удар потащил вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов.

